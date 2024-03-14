غياب بريانكا شوبرا عن زفاف ابنة عمها ميرا شوبرا يثير التساؤلات

ونشرت ميرا صورا من جسلة تصوير حفل زفافها، التي أقاماها في مدينة جايبور الهندية، حيث اختارت لهذا اليوم المميز فستان زفافها باللون الأحمر المزخرف شبيها بإطلالة زفاف بريانكا وقت زفافها من نيك جوناس، حسب وصف صحف بريطانية.
وكتبت ميرا في تعليق على الصور: "إلى الأبد الآن في سعادة، ومعارك، وضحك، ودموع، وذكريات مدى الحياة."
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A post shared by Meera Chopra (@meerachopra)
A post shared by Meera Chopra (@meerachopra)
قررت محكمة الجنح المستأنفة الكويتية حبس الفاشنستا الكويتية فاطمة المؤمن مدة (3) سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد تسببها بمقتل شخصين وإصابة آخرين، في حادث سير خلال شهر أب 2023.
في آخر ظهور تلفزيوني للفنانة المصرية فيفي عبده، كشفت عن مواقفها المتعلقة بقضايا الزواج العرفي وخيانة الرجال، إلى جانب التحديات التي تواجهها في مواقف مختلفة.
نشرت الفنانة الاستعراضية الليدي مادونا على حسابها عبر "انستغرام" ورقة نعوة لوالدتها السيدة فيوليت عبدالله بشارة التي توفيت مساء أمس الأربعاء، إثر تعرضها لوعكة صحية.