غياب بريانكا شوبرا عن زفاف ابنة عمها ميرا شوبرا يثير التساؤلات

ونشرت ميرا صورا من جسلة تصوير حفل زفافها، التي أقاماها في مدينة جايبور الهندية، حيث اختارت لهذا اليوم المميز فستان زفافها باللون الأحمر المزخرف شبيها بإطلالة زفاف بريانكا وقت زفافها من نيك جوناس، حسب وصف صحف بريطانية.

وكتبت ميرا في تعليق على الصور: "إلى الأبد الآن في سعادة، ومعارك، وضحك، ودموع، وذكريات مدى الحياة."