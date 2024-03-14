تفاصيل دفن ومراسم عزاء والدة الليدي مادونا

وفي التفاصيل، يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة ١٥ الجاري في كنيسة مار تقلا – بقنايا.
وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالة الرابطة الاجتماعية بقنايا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء. ويوما السبت والأحد ١٦ و١٧ منه الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة مساءً.
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A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonnaofficial)
A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonnaofficial)
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