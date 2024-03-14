تطورات جديدة في قضية فاطمة المؤمن.. هذا ما قررته المحكمة

وفي التفاصيل، قالت صحيفة الراي الكويتية إن محكمة الجنح المستأنفة، أيّدت حكم محكمة أول درجة بحبس المؤمن (3) سنوات مع الشغل والنفاذ وسحب رخصة القيادة سنة وغرامة (15) دينارأ كويتياً، ما يعادل (50) دولاراً، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

وأُدينت المؤمن بقضية "القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل والتسبب في الحادث المروري الذي تسبب بوفاة شخصين".

الجدير بالذكر أن الحادث الذي تسببت به المؤمن وقع يوم 24 آب 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.