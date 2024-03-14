رقصة باسل خياط العفوية اثناء بكائه في "نظرة حب" تبهر الجمهور: كمية الإبداع لا توصف

وتداول الجمهور مشهد رقص باسل على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مشيدين بأدائه وحقيقة المشاعر التي استطاع ايصاله الى الجمهور بهذا المشد.

اذ جاء في بعض التعليقات: "كمية الإبداع يلي عملها الرائع باسل خياط بهاد المشهد لاتوصف. أداء أسطوري لفنان عالمي بكل ماتحمله الكلمة من معنى."

و "أنا بعشق البحر ، ما تبلى هالفتلة يا بحر، رقصة باسل خياط بمسلسل نطرة حب بتحسها متل موج البحر ومتل الصوفية.. عم يغرد مع الغنية بروحانية عالية وهاد المشهد توب لك حتى نظرة عيونه والدمعة رائعة".

و"محلا رقصة بحر ، مشهد مليء بالاحساس بتحسو الاحساس طالع من صمصوم قلبو ، حابب خبرطن شي انو من مراهقتي بحب اسم بحر و بحب يكون اسمي بحر ، و البحر غامض اسم ع مسمى"





وتلعب الممثلة اللبنانية كارمن بصيبض دور "قمر" في المسلسل حيث مشاكل كثيرة مع خطيبها، بسبب انشغاله عنها بالعمل مع والدها في حملته الانتخابية.





أما باسل خياط فيلعب دور "بحر"، وهو شاب من طبقة إجتماعية مختلفة، يتحمل مسؤولية عائلته والحي بالكامل، وتنشأ قصة حب بينهما فيها الكثير من الصراعات.

أنا بعشق البحر 😍

ما تبلى هالفتلة يا بحر

رقصة باسل خياط بمسلسل نطرة حب بتحسها متل موج البحر ومتل الصوفية.. عم يغرد مع الغنية بروحانية عالية وهاد المشهد توب لك حتى نظرة عيونه والدمعة رائعة ❤️#نظرة_حب pic.twitter.com/QMXbnBbZ1N — كزبرة خضرة (@kzbrakhadra) March 13, 2024





