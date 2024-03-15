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قضية زياد برجي واليسا الى الواجهة من جديد.. اليكم التفاصيل
قضية زياد برجي واليسا الى الواجهة من جديد.. اليكم التفاصيل
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قضية زياد برجي واليسا الى الواجهة من جديد.. اليكم التفاصيل

فن

2024-03-15 | 06:48
قضية زياد برجي واليسا الى الواجهة من جديد.. اليكم التفاصيل
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Aljadeed
قضية زياد برجي واليسا الى الواجهة من جديد.. اليكم التفاصيل

عادت قضية الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية اليسا الى الواجهة من جديد، بعد ازمتهما الأخيرة على خلفية حقوق اغنية "انا وبس" التي قدمتها اليسا، من كلمات الشاعر احمد ماضي والحان زياد برجي.

والجديد في الموضوع ما كشفه الفنان زياد برجي في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، حيث نشر قرار المحكمة الذي جاء فيه: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ادعت وطلبت ادانة المدعى عليها اليسار خوري (اليسا) بجرم المادة 582 من قانون العقوبات لاقدامها على الذم بالموكل زياد برجي، وتمت احالتها للمحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت".
وارفق زياد برجي تغريدته بالتعليق التالي: "من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة، بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا، من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن، هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني".

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