وفاة والد ديمة الجندي وأمل عرفة وكاريس بشار وغيرهما يساندونها

وفي التفاصيل، نشرت ديمة ورقة النعي الخاصة بوالدها على حسابها عبر انستغرام دون أن تعلق عليها، حيث سيتم نقل الراحل إلى مثواه الأخير في العاصمة السورية دمشق بعد أن يُصلى عليه في منطقة السلمية في ريف حمص، وينقل بعدها إلى مدافن العائلة.

أيضاً كتب العديد من النجوم تعازيهم الحارة من خلال تعليقات على النعوة، ومنهم ديمة قندلفت، غادة عادل، مصطفى الأغا، باسم ياخور، ماغي بو غصن وغيرهم، وكتبت الفنانة كاريس بشار بكلمات مؤثرة: " العمر الك ياحبيبتي ولروحه الرحمة والسلام".

ومنهم الفنانة السورية أمل عرفة التي شاركت صورة عبر خاصية القصص القصيرة عزت من خلالها ديمة وكتبت "والد الزميلة ديما الجندي والإعلامية لانا الجندي الأستاذ يوسف الجندي في ذمة الله، الله يرحمو ويعطيكم الصبر عزائي الحار.