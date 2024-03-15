راغب علامة بتصرف مفاجئ على المسرح قبل البدء بالغناء

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ضيفةً على برنامج "ألبوم صور" الذي يُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، حيث كشفت أسباب إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، مشيرةً إلى أن حياتها الخاصة خط أحمر ترفض المساس به.
كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز، تفاصيل فيلمه الجديد "شغل كايرو"، الذي سيجمعه مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في أولى تجاربها التمثيلية، مؤكداً أن نانسي ستشكّل إضافة كبيرة للسينما.
كشف خالد، نجل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، تطورات حالة والده الصحيّة، نافياً شائعات كثيرة تم تداولها أخيراً حول إصابته بأزمة صحيّة خطِرة.