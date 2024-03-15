راغب علامة بتصرف مفاجئ على المسرح قبل البدء بالغناء

وفي التفاصيل، ظهر راغب علامة في الفيديو وهو يغني على المسرح، ثم توقف عن الغناء وتحدث الى الجمهور، وقال قبل بدئه بالغناء مجددا: "يلا بسم الله"، الامر الذي عرضه لموجة انتقادات واسعة من قبل المتابعين.