حذف مقطع من مقابلة شيرين عبد الوهاب مع عمرو أديب.. ما علاقة أنغام؟

فوجئ متابعو برنامج "بيج تايم" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة السورية أصالة نصري، بحذف 3 دقائق من مقابلة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وتحديدًا الجزء الذي كانت تتحدث فيه عن فنانة تكن لها الكراهية ولا تريد لها النجاح.



وفي التفاصيل، ظهرت شيرين خلال اللقاء وهي تتحدث عن زميلة لها في الوسط الفني، يراها الجميع على هيئة "الملاك البريء" رغم طبيعتها المغايرة، على حد تعبيرها، كإشارة منها إلى الفنانة المصرية أنغام دون ذكر اسمها، معلقة: "تقول دي ملاك، وهيا يا ساتر".

وقالت شيرين في نهاية حديثها لـ أصالة إن الفنانة المقصودة لا تتمتع بملامح جيدة لأن المشاعر الكامنة بداخلها تسيطر على وجهها الخارجي، مضيفة: "حرام من كتر الغل إللي جواها، قلبها طافح على وجهها".

ورأى عدد من المتابعين أن الفنانة المقصودة من هذا الحديث هي أنغام، ودارت مشاحنات قوية بين جمهور شيرين وأنغام بناءً على هذا القصد، بعد أن تم حذف المقطع، حيث أكد الكثيرون أن أنغام شعرت بالضيق من هذا الحوار وطلبت حذفه.

