نجل عبدالله الرويشد يكشف تفاصيل وضع والده الصحي

وفي منشور عبر خاصية القصص على حسابه عبر "إنستغرام"، قال خالد: "مسّاكم الله بالخير، تقبّل الله طاعتكم وصيامكم، نفياً للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي الفنان عبدالله الرويشد... أود أن أطمئن الجميع بأن وضعه الصحي مستقر ولله الحمد".وتابع: "الوالد حالياً يستكمل البروتوكول العلاجي بإشراف خيرة الأطباء الكويتيين، يُرجى تحرّي الدقة ودعواتكم له بالشفاء العاجل، أسأل الله ألاّ يريكم مكروهاً بأحد".هذا وكان النجم الخليجي قد أُدخل مستشفى جابر في العاصمة الكويتية في شباط الماضي، إثر تعرُّضه لوعكة صحية طارئة، قيل بأنها بداية جلطة ولكن تم علاجها قبل أن تترك أي أثر، ومُنعت الزيارات عنه بتوصية من الأطباء.