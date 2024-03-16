مرض نادين نسيب نجيم يقلق متابعيها

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A post shared by ᴊᴀɴᴀ.ɴɴɴ✨ (@jana.nnn)
A post shared by ᴊᴀɴᴀ.ɴɴɴ✨ (@jana.nnn)
كشفت الفنانة الاستعراضية اللبنانية الليدي مادونا عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، الراحلة فيوليت بشارة التي توفيت مساء يوم الأربعاء، معربة عن حزنها الكبير، لا سيما وأنها كانت تعتبرها صديقتها المقربة، وبدت بملامح شاحبة وهي تبكي في وداعها الاخير.
حسمت الفنانة الكويتية حياة الفهد أخبار تعرضها لوعكة صحية خطيرة أخيراً، مؤكدة أنها بخير وصحة جيدة.
حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ضيفةً على برنامج "ألبوم صور" الذي يُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، حيث كشفت أسباب إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، مشيرةً إلى أن حياتها الخاصة خط أحمر ترفض المساس به.