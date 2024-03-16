مرض نادين نسيب نجيم يقلق متابعيها

وفي التفاصيل، نشرت نادين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة لها ظهرت فيها بقميص النوم وهي مستلقية على السرير، وعلامات المرض واضحة على وجهها، اذ ارفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "أشعر انني مريضة.. لقد أصبت بالرشح مجددا".الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من محبي ومتابعي نادين، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والصحة.