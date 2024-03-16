شيرين رضا تهاجم فنانة معتزلة: مريضة نفسيا

وفي التفاصيل، قالت شيرين رضا لدى ظهورها في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة: "هذه إنسانة مريضة نفسياً، لما هي تعمل عقلها بعقل بنت صغيرة وتشتمها تبقى إيه، أكيد فاضية ومريضة نفسيا".

وواصلت شيرين حديثها عن عبير: "معنديش كلام أقوله عليها، مش هي خلاص اعتزلت تقعد بقى في بيتها، مش هي كمان اتحجبت عيب تقول الكلام دا مش دا حرام".