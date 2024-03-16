شيرين رضا تهاجم فنانة معتزلة: مريضة نفسيا
هاجمت الفنانة المصرية شيرين رضا على زميلتها المعتزلة عبير جلال الشرقاوي بعد أن قامت بالسخرية من ابنتها الوحيدة “نور عمرو دياب” حينما أعلنت انتقالها للعيش مع خطيبها.
وفي التفاصيل، قالت شيرين رضا لدى ظهورها في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة: "هذه إنسانة مريضة نفسياً، لما هي تعمل عقلها بعقل بنت صغيرة وتشتمها تبقى إيه، أكيد فاضية ومريضة نفسيا".
وواصلت شيرين حديثها عن عبير: "معنديش كلام أقوله عليها، مش هي خلاص اعتزلت تقعد بقى في بيتها، مش هي كمان اتحجبت عيب تقول الكلام دا مش دا حرام".