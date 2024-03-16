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ظهور نادر لـ شريهان بالحجاب.. هكذا بدت
ظهور نادر لـ شريهان بالحجاب.. هكذا بدت
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ظهور نادر لـ شريهان بالحجاب.. هكذا بدت

فن

2024-03-16 | 09:05
ظهور نادر لـ شريهان بالحجاب.. هكذا بدت
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Aljadeed
ظهور نادر لـ شريهان بالحجاب.. هكذا بدت

احتفلت الفنانة المصرية شريهان بأول يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، ونشرت صورة نادرة لها بالحجاب الأبيض، وممسكة بيدها مبخرة وسبحة خشبية كبيرة، ووضعت تعليقا مقتبسا من الصيغة الشرعية للصلاة على النبي الواردة في الصلاة.

وفي التفاصيل، علقت شريهان على الصورة وقالت: "ٱلتَّحِيَّاتُ لِلَّٰهِ وَٱلصَّلَوَاتُ وَٱلطَّيِّبَاتُ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللَّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللَّٰهِ ٱلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

 

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