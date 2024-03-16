ظهور نادر لـ شريهان بالحجاب.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، علقت شريهان على الصورة وقالت: "ٱلتَّحِيَّاتُ لِلَّٰهِ وَٱلصَّلَوَاتُ وَٱلطَّيِّبَاتُ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللَّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللَّٰهِ ٱلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
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A post shared by Sherihan شريهان (@sherihanofficial)
A post shared by Sherihan شريهان (@sherihanofficial)
هاجمت الفنانة المصرية شيرين رضا على زميلتها المعتزلة عبير جلال الشرقاوي بعد أن قامت بالسخرية من ابنتها الوحيدة “نور عمرو دياب” حينما أعلنت انتقالها للعيش مع خطيبها.
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