ريهام سعيد بقرار مفاجئ بسبب قضيتها مع نادر صعب : زهقت من لعب دور الضحية !

ونشرت ريهام منشور عبر فايسبوك جاء فيه:" سأختفي لمدة طويلة حتي تعود ليا روحي ونفسي وطموحاتي، أشباه البشر كتير أوي وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلا بيتضحك عليه سهل أوي ومش عارفة أتعامل مع حد كله يالا نفسي وأنا محدش شاف مني غير كل خير."

وأضافت: "الفترة اللي فاتت مريت بحاجات كتيرة أوي وتعرضت للتشوية مش بس الشكل والسمعه كمان، قبل تشويه الشكل 8 سنين من تشويهي عشان أقع حرب غريبة عشان ماشتغلش في الإعلام وفي التمثيل من مين معرفش."

وختمت ريهام سعيد رسالتها: "تعبت خلاص من الحروب غير المبرره الناس شريره أوي أوي ليه ؟؟؟؟ تعبت من الغيرة والحقد تعبت. أحبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي مش حاسة أن دي النهاية حاسة أن جزائي موجود في الدنيا مش بس في الاخرة."

وكانت قضية الإعلامية المصرية ريهام سعيد وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب سببت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاشهر الماضية، بعد اتهام سعيد الطبيب اللبناني بتشويه وجهها.



