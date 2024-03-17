عبدالله الرويشد يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

وطمأنت أسيل الرويشد، ابنة عبدالله الرويشد، الجمهور على صحة والدها، وقالت في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية: "غادر الفنان الكبير عبدالله الرويشد المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية واطمئنان الأطباء عليه، وقدرته على استكمال علاجه في منزله".

وعلقت أيضا عبر منصة "إكس" بالقول: اللهم لك الحمد أبوي معانا في البيت، لاستمرار فترة العلاج.

وتوجهت بالشكر في تغريدة ثانية لكل من وقف بجانبهم في هذه المحنة "يالله قدرني على رد الجميل بالفعل والا بالدعاء المستجاب يا باذل المعروف لو إنه قليل بالطيبين أثقل من اكبار السحاب أخجلتونا بطيبكم و كرمكم يا اهلنا وعزوتنا.







