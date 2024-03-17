سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو، توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، والتي كانت مليئة بالحماس والرقص احتفالا بالعيد.وكان لافتا قالب الحلوى الضخم الخاص بـ كريستيانو، الذي تصدر حديث المتابعين نظرا لفخامته، اذ كان عبارة عن بوالين مع صورة كريستيانو عليه، واسمه باللغة الإنكليزية في الأسفل.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل واسع، اذ اثنوا على العلاقة المميزة التي تربط سيرين عبد النور بعائلتها، وحرصها على الاهتمام بأولادها وقضاء اجمل الأوقات معهم، رغم انشغالاتها الفنية.