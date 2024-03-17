سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو

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A post shared by Cyrinefans Pam (@cyrinefans.pam1)
A post shared by Cyrinefans Pam (@cyrinefans.pam1)
تحدث النجم الأمريكي ويل سميث عن جوانب متعددة تتعلق بتربية أبنائه وتأثير القرآن الكريم على حياته وقراراته. أكد سميث خلال الحديث أنه مستمر في رعاية أبنائه، حتى بلوغهم سن الـ23، مشيراً إلى أنه كلما كبروا، زادت حاجتهم للنصيحة والدعم.
غادر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، مستشفى جابر بالعاصمة الكويتية إلى منزله، بعد استقرار حالته الصحية وقدرته على استكمال العلاج في منزله.
تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حديث الجمهور بعد حلولها ضيفة ضمن برنامج "Big Time" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو اديب، حيث تحدثت عن الكثير من التفاصيل حول حياتها الخاصة بالاضافة الى ازمة اقتحام منزلها عام 2020.