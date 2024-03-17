ويل سميث : قرأت القرآن الكريم كاملا وهذا ما ادهشني

وفي هذا السياق، أوضح سميث، في مقابلته مع الإعلامي المصري عمرو أديب في حلقة بودكاست "بيج تايم"، أن المفهوم القوي الذي اكتسبه من القرآن الكريم هو أن كل شخص مسؤول عن نفسه، ورغم أنه يعتني بأبنائه، إلا أنهم في النهاية مسؤولون عن أنفسهم. وأشار إلى أن هذا التفكير الجديد جعله يشعر بالراحة والاستمتاع أكثر بتربية أبنائه، خاصة بعد أن كان مشغولاً في فترة طفولتهم بسبب العمل.

وكشف سميث أنه أتم قراءة القرآن الكريم كاملًا في شهر رمضان الماضي، وأعرب عن دهشته من كثرة تكرار ذكر سيدنا موسى عليه السلام، مؤكداً أن قصته وتجربته أثّرتا فيه كثيراً.

وبين سميث، أنه أعجب ببساطة القرآن وسلاسته، موضحاً أن لا يمكن لأحدهم الانتهاء من قراءته والخروج منه بسوء فهم.

وأوضح سميث أنه قرأ جميع الكتب السماوية المقدسة، لذا أعرب عن إعجابه بالصلة التي تجمع التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، إذ بدا كل شيء كقصة وحدة، مُشيراً إلى السلالة الإبراهيمية، حيث أعرب عن سعادته لفهم الصورة كاملة، كيف أن النبي إبراهيم عليه السلام هو الأب، وجاء من نسله إسماعيل وإسحاق عليهما السلام.



