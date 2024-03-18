ما حقيقة وفاة كيت ميدلتون بعد خيانة الأمير ويليام وتنكيس الأعلام في بريطانيا ؟

وفي التفاصيل، شملت الإشاعات أخبارا عن "تنكيس الأعلام في بريطانيا"، وتغيير حسابات قناة BBC البريطانية الرئيسية في وسائل التواصل لشعارها إلى اللون الأسود، في إشارة إلى أخبار متوقعة عن العائلة المالكة، وكذلك غموض حول مرض كيت ميدلتون وربما وفاتها، وإشارات إلى خيانة مزعومة من قبل الأمير ويليام تجاه زوجته كيت.

وكما أفادت العربية، بأنه تبين أن تلك الأخبار المتداولة والصور والتغريدات المزعومة والمنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا إشاعات عارية تماما من الصحة.

فتنكيس الأعلام لم يحدث أبداً، والصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت لعلم السفارة البريطانية في أنقرة بتركيا .

وإشاعة وفاة الأميرة كيت ميدلتون عارية عن الصحة، حيث لم يخرج أي تصريح بذلك، بل العكس فقد خرجت تصريحات مطمئنة بتحسن حالتها الصحية.

وبالنسبة لخيانة الأمير ويليام لزوجته، فليس هناك أي شيء يؤكد تلك الإشاعات إلى الآن.