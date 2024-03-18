فنانة لبنانية شهيرة تكشف عن جنس طفلها الأول على طريقتها الفخمة

ورغم أن نجمة "ستار أكاديمي" كشفت بطريقة غير مباشرة أنها حامل ببنت، لكنها أصرّت على تنظيم حفل لتأكيد جنس المولود، حيث استعانت بالبالونات، لطريقة مبتكرة وجديدة.

وفي التفاصيل، ظهرت مايا في المقطع المصوّر الذي نشرته على انستغرام مع زوجها والدخان يتصاعد باللونين الأزرق والزهري، ثم تغطي عينيها وعينيّ زوجها ليتفاجآ بتساقط كمية كبيرة من البالونات زهرية اللون، التي ترمز الى جنس الجنين.