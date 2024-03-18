فنانة لبنانية شهيرة تكشف عن جنس طفلها الأول على طريقتها الفخمة

ورغم أن نجمة "ستار أكاديمي" كشفت بطريقة غير مباشرة أنها حامل ببنت، لكنها أصرّت على تنظيم حفل لتأكيد جنس المولود، حيث استعانت بالبالونات، لطريقة مبتكرة وجديدة.
وفي التفاصيل، ظهرت مايا في المقطع المصوّر الذي نشرته على انستغرام مع زوجها والدخان يتصاعد باللونين الأزرق والزهري، ثم تغطي عينيها وعينيّ زوجها ليتفاجآ بتساقط كمية كبيرة من البالونات زهرية اللون، التي ترمز الى جنس الجنين.
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A post shared by Maya Nehme (@maya_nehme)
A post shared by Maya Nehme (@maya_nehme)
تألقت ملكة جمال لبنان والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون خلال إستقبالها في مطار بيروت، بعد عودتها من الهند.
وجهت الفنانة المصرية بوسيرسالة تهنئة خاصة لنجلها بمناسبة يوم ميلاده على حسابها عبر انستغرام .
شكلت قضية اختفاء اميرة ويلز، كيت ميدلتون خلال الساعات الماضية، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انتشار اخبار حول إعلان مرتقب سيصدر عن العائلة الملكية البريطانية، يوضح حقيقة اختفائها، عقب خضوعها لعملية جراحية في البطن في شهر يناير الماضي، وانتشار شائعات حول وفاتها نتيجة إصابتها بمضاعفات صحية خطيرة.