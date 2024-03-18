صفاء سلطان تكشف عن اصابتها بمرض خطير وهكذا تلقت ابنتها الخبر

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة صفاء سلطان تفاصيل إصابتها بمرض نادر وخطر يسبّب لها الكثير من الآلام في مختلف أنحاء جسمها.

وقالت صفاء خلال لقاء مع برنامج “ET بالعربي": "كنت أصور بعض المشاهد في المستشفى، وتعرضت لأزمة صحية وأنقذوا حياتي وأسعفوني، واكتشفت أنني مصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط".

وتابعت الفنانة الأردنية وقالت: "الله يعين كل شخص مصاب بهذا المرض، ألمه عظيم، الله يشفي كل مريض، يتسبب هذا المرض بتجلطات في البطن وأحياناً قد يخسر المريض به عضواً في جسمه، وأنا أتناول دواء لأتفادى النوبات ما أمكن".

وأضافت: "بعدما خرجت من المستشفى، شعرت أن الله كتب لي عمراً جديداً حتى أرى محبّة الناس لي، وشعرت أنه بسبب دعواتهم أطال الله في عمري".

وفي هذا السياق، تطرقت صفاء سلطان على ردّ فعل ابنتها الوحيدة أملي فور علمها بمرضها، وقالت: "علمت بإصابتي بالمرض في المساء بعد تصوير آخر مشهد، ولم أتمكن من إخبار أسرتي، وابنتي كانت في حالة انهيار، وتواصلت معها من خلال فيديو وأنا في العناية المركزة حتى أؤكد لها أنني بخير".