اول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد اخبار وفاتها.. حسمت الجدل حول ما حصل معها وابكت الجميع بنحافتها

في هذا السياق، وحسما للجدل الحاصل، كشف مصدر لموقع "ديلي ميل" البريطاني، بحسب موقع فوشيا، أنه جرى رصد كيت بحالة صحية جيدة وبروح معنوية مرتفعة، خلال نزهة أجرتها رفقة زوجها الأمير ويليام لأحد المتاجر المحلية أثناء عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتابع المصدر أن كيت وويليام، شوهدا على بعد ميل واحد من منزلهما الواقع في مدينة أديلايد، ويندسور، وذلك يوم السبت الماضي، بعد الانتهاء من مشاهدة أطفالهما الثلاثة (جورج، وشارلوت، ولويس) يمارسون الرياضة.

في سياق متصل، صرَّح شاهد عيان لصحيفة "ذا صن": "بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولها، أذهلت لرؤيتهما هناك.. كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة."

وأضاف الشاهد: "لم يكن الأطفال معهما، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر، ولم تتوافر صور توثق ظهور الثنائي معًا، وذلك التزامًا لخصوصيتهما بينما تتعافى كيت من مرضها."

على صعيد آخر، كان قد خرج شقيق الأميرة ديانا عن صمته وفاجأ الجميع بما قاله، اذ قال: "ما حدث لكيت هو نفس الشيء الذي حدث مع ديانا إنهم يخفون الحقيقة".