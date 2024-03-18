بوسي تحتفل بيوم ميلاد نجلها وتوجه له رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، نشرت بوسي صورة لها بصحبة نجلها، وعلقت قائلة: "Happy Birthday My life".
وأضافت بوسي: "كل سنه وانت عمري اللي عايشه عشانه كل سنه وانت جمبي وسندي وظهري ربنا يحميك ويحرصك ويخليك ليا بحبك".
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A post shared by Pousi (@bosyofficial)
A post shared by Pousi (@bosyofficial)
نظم الفنان المصري تامر حسني حفل سحور جمع فيه عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني وذلك في منزل طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.
احتفلت الممثلة السورية أمل عرفة بعيد ميلادها اليوم، ونشرت صورة لها عبر انشتغراما احتفالا بالمناسبة ووجهت من خلالها رسالة للجمهور.
تصدر الشيف عمر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب انتشار تسجيلا صوتيا لوالدته تؤكد فيها ولائه للنظام السوري وتواصله مع ضباط سوريين رفيعي المستوى، بعدما كان يدعي انه محايدا ويرفض ايضاح موقفه من الاحداث في سوريا.