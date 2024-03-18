بوسي تحتفل بيوم ميلاد نجلها وتوجه له رسالة مؤثرة

تصدر الشيف عمر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب انتشار تسجيلا صوتيا لوالدته تؤكد فيها ولائه للنظام السوري وتواصله مع ضباط سوريين رفيعي المستوى، بعدما كان يدعي انه محايدا ويرفض ايضاح موقفه من الاحداث في سوريا.