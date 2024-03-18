ياسمينا زيتون تتلقى مفاجأة مؤثرة بعد عودتها الى لبنان

وتلقت ياسمينا مفاجأة مؤثرة اذ فاجأها والداها بعد صعودها على متن الطيارة وقدما لها قالب حلوى وباقة من الورود.

وعند وصولها الى بيروت، استقبلها وزير السياحة اللبناني وليد نصار في صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي، وتحدثت ياسمينا زيتون بمؤتمر صحفي، عبرت خلاله عن سعادتها بما وصلت اليه وفخرها بوطنها لبنان.

وكشفت ياسمينا عن تفاصيل تجربتها بالمسابقة، وعبرت عن فخرها بإنها قدرت توصل لهالمرحلة من المسابقة.

واكدت ياسمينا أنها تحدثت عن بلدها لبنان وحاولت أن تسمع صوتها لكل أنحاء العالم لتوصل قوة الشعب اللبناني برغم كل الازمات التي مر ويمر بها.