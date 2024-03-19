أحلام الشامسي تهاجم شيرين رضا بعد تصريحاتها عنها: بس يا ولية!

وكانت شيرين ردت، خلال استضافتها في برنامج "العرافة" مع الاعلامية بسمة وهبة، على انتقاد أحلام لها قائلة: "فاضية ومعندهاش حاجة تعملها وهي بتعرفني منين حتى تنتفني، إنت مالك خليكي بحالك".

الا ان احلام عادت وهاجمت شيرين عبر منصة "إكس" في منشور كتبت فيه: "من هي اللي فااااضيه انا فاضيه ؟؟؟؟؟!!!!!!! بس ليكي اكيد حكون فاضيه بس يا وليه اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لأشكالك أن تقول إن صوت المؤذن والآذان إنه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين أقصد للشياطين أكيد."