اول فيديو لـ كيت ميدلتون بعد انباء اختفائها وحبيبة الامير ويليام المزعومة روز هانبري تخرج عن صمتها

وفي التفاصيل، نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية فيديو ظهرت فيه كيت خلال زيارتها متجرا محليا في عطلة نهاية الأسبوع الفائت بدت فيه سعيدة، انما يبدو واضحا انها خسرت بعض الوزن بعد عمليتها الجراحية.





كما نقلت الصحيفة عن شاهد عيان انه: "بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولها، ذهلتُ لرؤيتهما هناك.. كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة."

وأضاف الشاهد: "لم يكن الأطفال معهما، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر."





وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أعلنت قبل ساعات من نشر فيديو كيت بأنها شوهدت مع الأمير ويليام على بعد نحو ميل واحد من منزلهما في أديلايد، في وندسور يوم السبت بعد مشاهدة أولادهما الثلاثة وهم يشاركون بنشاط رياضي.





من جهة اخرى، أكدت وسائل إعلام بريطانية أن الأميرة كيت ميدلتون ستعود إلى عملها ومهامها الملكية في السابع عشر من شهر نيسان المقبل، بعد فترة غياب ابتعدت فيها عن الأضواء لتعافيها من عمليتها الجراحية.

من جهة اخرى، وفي سياق متصل، خرجت عارضة الأزياء السابقة روز هانبري، عن صمتها بعد ارتباط اسمها بشدة بالعائلة المالكة البريطانية، وعلاقتها المزعومة بالأمير ويليام.

ونفت هانبري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أجنبية، الشائعات التي تدور حول علاقتها بالأمير ويليام، مشيرة الى ان لا صحة لها وواصفة اياها بالـ "كاذبة تمامًا".