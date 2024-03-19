ابن جيسيكا عازار يلفت الأنظار بجماله في احدث ظهور له

وظهرت جيسيكا في الصور برفقة افراد عائلتها واقربائها، بالإضافة الى ابنها "فهد" من زوجها رجل الاعمال اللبناني محمد صوفان.ولفت "فهد" ابن جيسيكا انظار المتابعين بجماله وهضامته، اذ كبر وبدأ يشبه والده الى حد كبير، خصوصا من ناحية شعره الأشقر المجعّد، الامر الذي جعل المتابعون يتفاعلون مع الصور بشكل واسع ويشيدون بجمال ابن جيسيكا.