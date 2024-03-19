والدة الشيف عمر تفضح علاقته بـ النظام السوري وتكشف ما طلبه من ضابط سوري رفيع المستوى: آخرته وسخة
تصدر الشيف عمر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب انتشار تسجيلا صوتيا لوالدته تؤكد فيها ولائه للنظام السوري وتواصله مع ضباط سوريين رفيعي المستوى، بعدما كان يدعي انه محايدا ويرفض ايضاح موقفه من الاحداث في سوريا.
وفي التفاصل، قالت والدة الشيف عمر في التسجيل الذي نشرته وكالة الصحافة السورية: " هو بيعرف ضابط كتير تقيل بالأمن الجنائي.. أخرتو عمر وسخة وسخة.. ماني ساكتة وشو ما بدو يصير يصير.. بس مو هلأ لحتى انزل عالشام".
وقالت السيدة انها بالعودة إلى سوريا برفقة محمد شقيق عمر لحل مشكلة الخدمة الإلزامية بعد رفع اسمه عم الحواجز الامنية.