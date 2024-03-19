والدة الشيف عمر تفضح علاقته بـ النظام السوري وتكشف ما طلبه من ضابط سوري رفيع المستوى: آخرته وسخة

وفي التفاصل، قالت والدة الشيف عمر في التسجيل الذي نشرته وكالة الصحافة السورية: " هو بيعرف ضابط كتير تقيل بالأمن الجنائي.. أخرتو عمر وسخة وسخة.. ماني ساكتة وشو ما بدو يصير يصير.. بس مو هلأ لحتى انزل عالشام".

وقالت السيدة انها بالعودة إلى سوريا برفقة محمد شقيق عمر لحل مشكلة الخدمة الإلزامية بعد رفع اسمه عم الحواجز الامنية.