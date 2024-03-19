امل عرفة تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة الى الجمهور

ظهرت امل في الصور جالسة على العشب تحت شجرة في الطبيعة، وكتبت في تعليق: "عشها كما هي … بسيطة أو معقدة .. ستمر.. احرص على الأثر الطيب فقط، شكراً للمحبة الكبيرة إنها واحدة من أجنحتي التي أطير بها …. My Birthday".
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by Amal Arafa (@amal_arafa)
نظم الفنان المصري تامر حسني حفل سحور جمع فيه عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني وذلك في منزل طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل.
تصدر الشيف عمر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب انتشار تسجيلا صوتيا لوالدته تؤكد فيها ولائه للنظام السوري وتواصله مع ضباط سوريين رفيعي المستوى، بعدما كان يدعي انه محايدا ويرفض ايضاح موقفه من الاحداث في سوريا.
شاركت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور من رحلة عائلية الى المكسيك.