امل عرفة تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة الى الجمهور

ظهرت امل في الصور جالسة على العشب تحت شجرة في الطبيعة، وكتبت في تعليق: "عشها كما هي … بسيطة أو معقدة .. ستمر.. احرص على الأثر الطيب فقط، شكراً للمحبة الكبيرة إنها واحدة من أجنحتي التي أطير بها …. My Birthday".

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A post shared by Amal Arafa (@amal_arafa)



