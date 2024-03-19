تامر حسني يكشف مفاجأة عن علاقته بـ بسمة بوسيل

وشارك تامر مع متابعيه عبر انستغرام، مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه مع الحاضرين وهم يغنون ويرقصون معه على أنغام اغنيته "قدها".

وعلق تامر على الفيديو قائلاً: "إمبارح مكانتش عزومة سحور عادية، كان فيها ناس كتير أنا بحبها كلهم أصحاب متقابلوش من كتير، وفيها احتفال بأغنية بسومة القمر صاحبة الصوت القمر اللي هي تتر نهاية مسلسل نعمة الأفوكاتو".

وأضاف: "احتفال بالنجاح الكبير أوي لمي عمر وحبيبي وأخويا وابني اللي مشرفني المخرج المبدع محمد سامي ومحمد ده بالذات هيبقى ليه بوست مخصوص مني قريب".

واستطرد: "وكمان احتفالاً ببدء تحضير فيلمي القادم إن شاء الله (ري ستارت) مع الفنانة الجميلة هنا الزاهد والمؤلف الرائع أیمن بهجت قمر والمخرجة الكبيرة سارة وفيق".

واختتم تامر قائلاً: "شكراً أصحابي الغاليين وأخويا وشركتي وكل الفنانين الغاليين أسماءنا كتير لو كتبتهم هبقى بكتب تتر السحور، بس الفيديو موضح الروح الجميلة الحقيقية اللي بينا على أغنية قدها أغنية مستشفى الناس اللي أصبحت في حياتي من أهم وأحب الأغاني لقلبي واللي بشكر صناعها جداً والمحترم الغالي أوي داعم الخير الكبير الأستاذ أيمن عباس الرئيس التنفيذي للمستشفى ورمضان کریم على الجميع.