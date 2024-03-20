أريانا غراندي تدفع مبلغا خياليا لطلاقها من دالتون جوميز وتخسر نصف املاكها

وبحسب الوثائق، كان بين غراندي وجوميز اتفاقا مسبقا وأنه "لم تكن هناك نزاعات قانونية كبيرة في الانقسام."

وبالاتفاق نفسه، ستدفع أريانا دفعة لمرة واحدة قدرها 1.25 مليون دولار وتسلم أكثر من نصف عائدات منزلهما المشترك في لوس أنجلوس. بالإضافة إلى ذلك ، ستدفع غراندي 25000 دولار من أتعاب محامي جوميز.