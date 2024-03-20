قصي خولي وشقيقته محار يضيافة مصطفى الخاني: يا عشرة العمر

وشارك مصطفى الخاني مع متابعيه عبر انستغرام صورا من اجواء اللقاء، وكتب في تعليق: "قصي الغالي يا عشرة العمر ، محارو و روبير شرفتونا يا حبايب القلب".
وكان لافتا في الصور وجود شقيقة قصي، محار خولي، التي رحب مصطفى بوجودها أيضاً.
وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير مشيدين بعلاقة الصداقة التي تجمع الفنانين.
View this post on Instagram
A post shared by Mustafa Alkhani مصطفى الخاني (@mustafa_alkhani)
A post shared by Mustafa Alkhani مصطفى الخاني (@mustafa_alkhani)
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير السياحة وليد نصار، ترافقه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التي احرزت لقب ملكة جمال آسيا واوقيانيا ولقب الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم، حيث اهداها جواز سفر خاص لتسهيل تنقلاتها.
احتفل الفنان اللبناني رامي عياش بعيد ميلاد ابنه "ارام" الثامن، وعبر عن سعادته بهذه اليوم وفخره بابنه.
لا تزال قضية غياب اميرة ويلز كيت ميدلتون عن الانظار تتصدر حديث الجمهور لا سيما مع ظهور معلومات جديدة عن القضية.