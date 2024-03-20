قصي خولي وشقيقته محار يضيافة مصطفى الخاني: يا عشرة العمر

وشارك مصطفى الخاني مع متابعيه عبر انستغرام صورا من اجواء اللقاء، وكتب في تعليق: "قصي الغالي يا عشرة العمر ، محارو و روبير شرفتونا يا حبايب القلب".

وكان لافتا في الصور وجود شقيقة قصي، محار خولي، التي رحب مصطفى بوجودها أيضاً.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير مشيدين بعلاقة الصداقة التي تجمع الفنانين.