زينة الميلاد في فيديو كيت ميدلتون الاخير تحير الجمهور ومحللون يوضحون

وما زاد الشكوك حول صحة الفيديو، هو تواجد زينة عيد الميلاد داخل الفيديو الذي انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ كتب أحد المتابعين عبر منصة إكس : "أحاول أن أشرح لأختي أن تلك التي تظهر في الفيديو ليست كيت ميدلتون لأن وجهها نحيف للغاية، أو أنها ربما فقدت وزنها بسبب الجراحة، ولكن ماذا عن أضواء عيد الميلاد خلفهم في شهر مارس".





في المقابل، شرح بعض المحليين سبب تواجد أضواء عيد الميلاد، ليكشفوا أن متجر Windsor Farm Shop يُبقي أضواء عيد الميلاد مضاءة حتى شهر يناير، وهو ما يشرح أن الفيديو تم تصويره في وقت سابق من الشهر الماضي وليس خلال شهر مارس.