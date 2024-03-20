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زينة الميلاد في فيديو كيت ميدلتون الاخير تحير الجمهور ومحللون يوضحون
زينة الميلاد في فيديو كيت ميدلتون الاخير تحير الجمهور ومحللون يوضحون
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زينة الميلاد في فيديو كيت ميدلتون الاخير تحير الجمهور ومحللون يوضحون

فن

2024-03-20 | 05:37
زينة الميلاد في فيديو كيت ميدلتون الاخير تحير الجمهور ومحللون يوضحون
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Aljadeed
زينة الميلاد في فيديو كيت ميدلتون الاخير تحير الجمهور ومحللون يوضحون

انقسمت آراء الجمهور بشكل كبير امس، بعد انتشار فيديو، قيل تنه جديد، لـ اميرة ويلز كيت ميدلتون والأمير ويليام خلال زيارتهما لمتجر مزرعة وندسور، بعد اختفاء كيت عن الانظار لعدة اشهر وازدياد الشائعات حول سبب اختفائها.

وما زاد الشكوك حول صحة الفيديو، هو تواجد زينة عيد الميلاد داخل الفيديو الذي انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ كتب أحد المتابعين عبر منصة إكس : "أحاول أن أشرح لأختي أن تلك التي تظهر في الفيديو ليست كيت ميدلتون لأن وجهها نحيف للغاية، أو أنها ربما فقدت وزنها بسبب الجراحة، ولكن ماذا عن أضواء عيد الميلاد خلفهم في شهر مارس".

في المقابل، شرح بعض المحليين سبب تواجد أضواء عيد الميلاد، ليكشفوا أن متجر Windsor Farm Shop يُبقي أضواء عيد الميلاد مضاءة حتى شهر يناير، وهو ما يشرح أن الفيديو تم تصويره في وقت سابق من الشهر الماضي وليس خلال شهر مارس.

صورة من فيديو كيت ميدلتون الأخير - موقع TMZ

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