تغيير كبير في ملامح كارين رزق الله بعد غيابها .. بدت اصغر سنا والجمهور: ما عرفناكي!

وفي التفاصيل، نشرت كارين مجموعة صور جديدة لها عبر انستغرام، ظهرت فيها بـ "لوك" جديد اظهر تغيرا كبيرا في ملامحها، وارفقت كارن الصور بتعليق: "لوك جديد ، نفسية جديدة !!! مين متلي بتتغير نفسيتو بس يغيّر لوك ؟؟".
وتفاعل الجمهور مع صور كارين بشكل كبير، مشيدين بإطلالتها ومؤكدين انها تغيرت بشكل كبير اذ جاء في بعض التعليقات: "كتير حليانه شو عامله ؟ عطينا سر لنعمل" و"كيووت من عرفناهاا الله يحفظها" و"ما عرفتك ..فكرتك بنتك".
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A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)
A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)
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A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير السياحة وليد نصار، ترافقه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التي احرزت لقب ملكة جمال آسيا واوقيانيا ولقب الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم، حيث اهداها جواز سفر خاص لتسهيل تنقلاتها.
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