تغيير كبير في ملامح كارين رزق الله بعد غيابها .. بدت اصغر سنا والجمهور: ما عرفناكي!

وفي التفاصيل، نشرت كارين مجموعة صور جديدة لها عبر انستغرام، ظهرت فيها بـ "لوك" جديد اظهر تغيرا كبيرا في ملامحها، وارفقت كارن الصور بتعليق: "لوك جديد ، نفسية جديدة !!! مين متلي بتتغير نفسيتو بس يغيّر لوك ؟؟".

وتفاعل الجمهور مع صور كارين بشكل كبير، مشيدين بإطلالتها ومؤكدين انها تغيرت بشكل كبير اذ جاء في بعض التعليقات: "كتير حليانه شو عامله ؟ عطينا سر لنعمل" و"كيووت من عرفناهاا الله يحفظها" و"ما عرفتك ..فكرتك بنتك".