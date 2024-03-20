ابن رامي عياش يتصدر الترند في احدث ظهور .. اصبح شابا جميلا شبه والده تماما

ونشر رامي صورا عبر حسابه عبر انستغرام برفقة "أرام" وكان لافتا انهما نسقا إطلالتهما حيث ارتديا بدلتين باللون الأبيض وبدا أرام نسخة عن ابيه.

وكتب رامي في تعليق: "8 سنوات من الضحكات، الحب، والمغامرات التي لا تنتهي! عيد ميلاد سغيد لإبني الرائع!".