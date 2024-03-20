ابن رامي عياش يتصدر الترند في احدث ظهور .. اصبح شابا جميلا شبه والده تماما

ونشر رامي صورا عبر حسابه عبر انستغرام برفقة "أرام" وكان لافتا انهما نسقا إطلالتهما حيث ارتديا بدلتين باللون الأبيض وبدا أرام نسخة عن ابيه.
وكتب رامي في تعليق: "8 سنوات من الضحكات، الحب، والمغامرات التي لا تنتهي! عيد ميلاد سغيد لإبني الرائع!".
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A post shared by Ramy Ayach رامي عياش (@ramyayachofficial)
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير السياحة وليد نصار، ترافقه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التي احرزت لقب ملكة جمال آسيا واوقيانيا ولقب الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم، حيث اهداها جواز سفر خاص لتسهيل تنقلاتها.
لا تزال قضية غياب اميرة ويلز كيت ميدلتون عن الانظار تتصدر حديث الجمهور لا سيما مع ظهور معلومات جديدة عن القضية.
فاجأت الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله الجمهور بظهورها الاخير، اذ بدت بملامح مختلفة تماما عن السابق.