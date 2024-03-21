سلاف فواخرجي تكشف عودتها لـ وائل رمضان وهذا ما قالته عن فقدان بصرها

وفي التفاصيل، تحدثت عن عودتها إلى زوجها الفنان وائل رمضان بعد الانفصال، قائلة إن ما حدث بينهما لم يكن طلاقا، بل قررا الانفصال "إجازة مؤقتة" حتى يحافظا على حالة الحب القوية بينهما، لأن هناك الكثير من الأشياء المميزة التي تربطهما، بينها الأبناء وحياتهما الطويلة.

وتابعت الفنانة السورية خلال استضافتها في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية اسما ابراهيم: "هلا الحب عم يرجع والحياة عم ترجع وكل شيء تمام.. وكنا في فترة صعبة ان احنا نحافظ على هذا الحب.. كان قرار عائلي كامل بس احنا مع بعض لحظة بلحظة، لأنه من الصعب أن أخسر شخصا عاش معي عمرا وضحى كثيراً، لذلك فالمشاعر لن تنتهي ببساطة، وأنا أحبه كثيرا.

وعلى صعيد آخر، كشفت سلاف فواخرجي عن حادث تسبب بفقدان بصرها مدة ساعتين خلال تصويرها مسلسل اثر سقوط ديكور واضاءة التصوير عليها، فلم تتمكن من رؤية أي شيء سوى ظلام دامس حينها، مع نزيف مرعب من عينيها، فأصيبت بحالة من الهستيريا والشعور بالعجز.‏

وعلقت الفنانة السورية: "كنت أصرخ بشكل هستيري وبطلت أشوف، كان هناك حالة سواد كاملة وكل ما ينزل من عيني دماء على ‏الأرض، وكنت أقول نفسي أشوف أولادي"

ولفتت سلاف إلى أن الموقف ترك أثرًا عميقًا في نفسها، لا سيما وأن ندباته لا تزال موجودة على وجهها حتى الآن ‏رغم مرور 3 سنوات‎.‎