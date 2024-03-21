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وفاة والدة رانيا فريد شوقي بعد صراع مع المرض
وفاة والدة رانيا فريد شوقي بعد صراع مع المرض
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وفاة والدة رانيا فريد شوقي بعد صراع مع المرض

فن

2024-03-21 | 07:22
وفاة والدة رانيا فريد شوقي بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
وفاة والدة رانيا فريد شوقي بعد صراع مع المرض

غيب الموت السيدة سهير ترك، والدة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي بعد صراع مرير مع المرض، في أحد مستشفيات القاهرة.

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة ناهد السباعي على حسابها الرسمي عبرانستغرام: " إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالاتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، الخميس، من مسجد عبد الرحمن الكواكبي في العجوزة، عقب صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان في مقابر فريد شوقي على طريق الفيوم.

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