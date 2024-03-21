تهديدات بحذف أغنية أصالة الجديدة.. اليكم السبب

وفي التفاصيل، أصبحت أغنية أصالة مهددة بالحذف بعد يومين من طرحها؛ بسبب مساندتها القضية الفلسطينية.

تأتي الأغنية ضمن حملة أصالة لدعم حق الفلسطينيين في الأرض ومساندتها لهم، لكنها فوجئت بعد يومين من طرحها بعدد كبير من الإنذارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حذفها لأنها "محتوى غير لائق"، رغم أن العمل فقط يحتوي على مشاهد وتعبيرات راقصة.