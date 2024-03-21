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تهديدات بحذف أغنية أصالة الجديدة.. اليكم السبب
تهديدات بحذف أغنية أصالة الجديدة.. اليكم السبب
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تهديدات بحذف أغنية أصالة الجديدة.. اليكم السبب

فن

2024-03-21 | 07:33
تهديدات بحذف أغنية أصالة الجديدة.. اليكم السبب
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Aljadeed
تهديدات بحذف أغنية أصالة الجديدة.. اليكم السبب

طرحت الفنانة السورية أصالة، فيديو كليب "أصحاب الأرض"، دعماً للقضية الفلسطينية، وإعلاناً لتضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الاسرائيلي ​منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وفي التفاصيل، أصبحت أغنية أصالة مهددة بالحذف بعد يومين من طرحها؛ بسبب مساندتها القضية الفلسطينية.

تأتي الأغنية ضمن حملة أصالة لدعم حق الفلسطينيين في الأرض ومساندتها لهم، لكنها فوجئت بعد يومين من طرحها بعدد كبير من الإنذارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حذفها لأنها "محتوى غير لائق"، رغم أن العمل فقط يحتوي على مشاهد وتعبيرات راقصة.

 

 

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