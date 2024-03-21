فنان لبناني شهير يتأثر خلال حديثه عن والدته: قد ما إحكي عنها قليل

وفي التفاصيل، قال ناجي في مقابلة مع "وان تيفي": "كل ما كون مسافر أول رسالة بتكون من إمي باعتتلي، وبتكون معيّرة قديش وقت الطيارة"، مضيفاً: تزوجت وصار عندي ولاد مني حدا صغير".

وأضاف ناجي الاسطا: "قد ما إحكي عنها قليل.. هي حضنتني من أنا وصغير من أنا وبالمدرسة، كان ناجي مميز عندها، لأن بتحسّ إنو عندي موهبة وحضنتني فيها وفضلها كتير كبير عليي".

وتأثر الفنان اللبناني أثناء حديثه عن والدته، وقال: "تأثرت مبارح بس وصلت على لبنان وبعتتلي، كان الوقت مأخر وبعتتلي، عنجد هي كل الدني".