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ظهور نادر لـ والدة نانسي عجرم في عيد الأم.. بدت بملامح شابة والجمهور يتفاعل
ظهور نادر لـ والدة نانسي عجرم في عيد الأم.. بدت بملامح شابة والجمهور يتفاعل
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ظهور نادر لـ والدة نانسي عجرم في عيد الأم.. بدت بملامح شابة والجمهور يتفاعل

فن

2024-03-22 | 06:11
ظهور نادر لـ والدة نانسي عجرم في عيد الأم.. بدت بملامح شابة والجمهور يتفاعل
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Aljadeed
ظهور نادر لـ والدة نانسي عجرم في عيد الأم.. بدت بملامح شابة والجمهور يتفاعل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صورا للفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع والدتها "ريموندا"، وبناتها بمناسبة عيد الأم.

وفي التفاصيل، نشرت نانسي الصور على حسابها الرسمي عبر منصة انستغرام، وبدت والدتها بملامه شابة، وعلقت نانسي بالقول: "امي".

وتفاعل جمهور الفنانة اللبنانية مع المنشور، وجاءت التعليقات المهنئة على الشكل التالي: "الله يخليلك ياها وكل عام وانتو بألف خير"، والبعض الآخر قال: "كيوت نسخة مامتك".

وفي نفس السياق، نشرت نانسي عجرم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة باقة من الورود من ابنها وكتبت عليها: "هدية ليا بعيد الأم".

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