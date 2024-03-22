ظهور نادر لـ والدة نانسي عجرم في عيد الأم.. بدت بملامح شابة والجمهور يتفاعل

وفي التفاصيل، نشرت نانسي الصور على حسابها الرسمي عبر منصة انستغرام، وبدت والدتها بملامه شابة، وعلقت نانسي بالقول: "امي".
وتفاعل جمهور الفنانة اللبنانية مع المنشور، وجاءت التعليقات المهنئة على الشكل التالي: "الله يخليلك ياها وكل عام وانتو بألف خير"، والبعض الآخر قال: "كيوت نسخة مامتك".
وفي نفس السياق، نشرت نانسي عجرم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة باقة من الورود من ابنها وكتبت عليها: "هدية ليا بعيد الأم".
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
عايدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والدتها بمناسبة عيد الأم، بصورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام مستخدما خاصية القصص المصورة.
شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورا على حسابها عبر انستغرام وثقت من خلالها اجواء احتفالها مع اولادها بعيد الام.
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد الام مع ولداها هيفن و جيوفاني، اللذان فاجآنها بهذه المناسبة وعبرت عن سعادتها على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.