أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه للهجوم بسبب ملابسه

وفي التفاصيل، تحدث أحمد عن سبب ارتدائه قميصاً بشبك وحلق في الأذن، في إحدى حفلاته، وهو الأمر الذي عرضه لهجوم كبير من الجمهور على منصات "السوشال ميديا"، وقال: "خرمت ودني ولبست حلق في وقت كانت الدنيا كلها مخرومة".

وتابع احمد سعد: "بصراحة، خرمت وذاني علشان الترند، ولبست القميص المشبك، لأحظى باهتمام الناس، ولهذا السبب سافرت إلى إيطاليا بعد نجاح أغنياتي، وازدياد الطلب عليّ في الحفلات، وطلبت من ستايلست إيطالي أن يصمم لي ملابس، وهذا ما كان".

واعترف أحمد سعد بأنه أخطأ في حق نفسه، عندما لم يحسب عواقب فعلته، وقال: "الي عملته غلط بالتأكيد، بس اتفاجأت من حجم الهجوم عليّ، لأن القميص الشبك كان ترند، وقلت علشان آخد الترند كله على المفتاح، أضرب الحلق، وطلعت على المسرح على أساس أن الفترة القادمة هيعملوا جلاليب شبك، لكن محصلش حاجة".