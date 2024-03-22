ابنا ميريام فارس يفاجآنها بعيد الام وهي تتأثر: اعمق احساس بالوجود

وعايد ولدا ميريام جايدن ودايف امهما بطريقة مميزة اذ كتبا لها كلمات مؤثرة على بطاقات معايدة ليعبرا عن حبهما لها.

كما قطعت ميريام قالب حلوى بالمناسبة، وعلّقت على الصور بالقول: "اثمن واعمق احساس بالوجود".



واللافت ان ميريام حرصت على عدم إظهار وجه ابنيها بشكل كامل كما منعت خاصية التعليقات.

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)



