ابنا ميريام فارس يفاجآنها بعيد الام وهي تتأثر: اعمق احساس بالوجود

وعايد ولدا ميريام جايدن ودايف امهما بطريقة مميزة اذ كتبا لها كلمات مؤثرة على بطاقات معايدة ليعبرا عن حبهما لها.
كما قطعت ميريام قالب حلوى بالمناسبة، وعلّقت على الصور بالقول: "اثمن واعمق احساس بالوجود".
واللافت ان ميريام حرصت على عدم إظهار وجه ابنيها بشكل كامل كما منعت خاصية التعليقات.
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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
عايدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والدتها بمناسبة عيد الأم، بصورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام مستخدما خاصية القصص المصورة.
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد الام مع ولداها هيفن و جيوفاني، اللذان فاجآنها بهذه المناسبة وعبرت عن سعادتها على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تصدر اسم الفنان المصري أحمد سعد الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "Big Time" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو اديب.