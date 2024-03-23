كيت ميدلتون تخرج عن صمتها وتعلن اصابتها بالسرطان

عاجل
بوتين: سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو
بوتين: سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو
غوتيريش: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة أخلاقية وحان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية
غوتيريش: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة أخلاقية وحان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية
أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة
أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32142 والجرحى إلى 74412
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32142 والجرحى إلى 74412
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
الشمال
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
18 o
AlJadeedTv
البقاع
14 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كيت ميدلتون تخرج عن صمتها وتعلن اصابتها بالسرطان
كيت ميدلتون تخرج عن صمتها وتعلن اصابتها بالسرطان
A-
A+

كيت ميدلتون تخرج عن صمتها وتعلن اصابتها بالسرطان

فن

2024-03-23 | 04:24
كيت ميدلتون تخرج عن صمتها وتعلن اصابتها بالسرطان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كيت ميدلتون تخرج عن صمتها وتعلن اصابتها بالسرطان

خرجت أميرة ويلز​ كيت ميدلتون عن صمتها بع الاشاعات التي انتشرت حول اختفائها في الآونة الأخيرة، وأعلنت يوم أمس الجمعة أنّها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها "الوقت والمساحة والخصوصيّة" ريثما تستكمل علاجها.

وفي التفاصيل، أكّدت أميرة ويلز أنّ اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد جراحة ناجحة في البطن في يناير الفائت شكّل "صدمة هائلة"، لكنّها "بخير وتتحسّن كلّ يوم".

يأتي ذلك بعدما أكّد مسؤولون في الشؤون الملكيّة مطلع فبراير أنّ الملك تشارلز الثالث يخضع للعلاج من السرطان، ما أجبره على إلغاء كلّ أنشطته العامّة.

وأشادت الأميرة  كيت ميدلتون بدعم زوجها الأمير ويليام لها في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدةً أنه كان مصدر الأمان والطمأنينة بالنسبة إليها، إذ قالت: كان الأمر بمثابة صدمة كبيرة، وأنا وويليام كنا نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الصغيرة.

 وأعربت الأميرة كيت عن امتنانها لفريق الرعاية الطبية الذي يعتني بها، لافتةً إلى أنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي الوقائي.

وتأتي هذه الأخبار بمثابة صدمة كبيرة للعائلة المالكة، إذ يحارب الملك تشارلز والملكة المستقبلية السرطان في نفس الوقت.

اقرأ ايضا في فن

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تحتفل بوالدتها على طريقتها الخاصة
07:56

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تحتفل بوالدتها على طريقتها الخاصة

احتفلت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عيد الأم ابنة الفنانة هيفا وهبي، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

07:56

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تحتفل بوالدتها على طريقتها الخاصة

احتفلت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عيد الأم ابنة الفنانة هيفا وهبي، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

فنانة شهيرة تعلنها: أنا وزوجي نُقبّل بعضنا يومياً
07:06

فنانة شهيرة تعلنها: أنا وزوجي نُقبّل بعضنا يومياً


تحدثت الفنانة المصرية منى زكي خلال حلول ضيفة ضمن بودكاست "بيج تايم" ​مع الاعلامي عمرو أديب، عن زوجها الفنان أحمد حلمي هو "أفضل رجل في العالم"، مشيرة إلى انه يقدم لها الدعم دائماً وفي أصعب الأوقات.

07:06

فنانة شهيرة تعلنها: أنا وزوجي نُقبّل بعضنا يومياً


تحدثت الفنانة المصرية منى زكي خلال حلول ضيفة ضمن بودكاست "بيج تايم" ​مع الاعلامي عمرو أديب، عن زوجها الفنان أحمد حلمي هو "أفضل رجل في العالم"، مشيرة إلى انه يقدم لها الدعم دائماً وفي أصعب الأوقات.

ابنة نوال الزغبي تعايدها بطريقة مؤثرة
10:26

ابنة نوال الزغبي تعايدها بطريقة مؤثرة

تلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، معايدة خاصة من ابنتها تيا ديب التي عبرت عن حبها لها من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر انستغرام.

10:26

ابنة نوال الزغبي تعايدها بطريقة مؤثرة

تلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، معايدة خاصة من ابنتها تيا ديب التي عبرت عن حبها لها من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر انستغرام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024