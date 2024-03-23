فنانة شهيرة تعلنها: أنا وزوجي نُقبّل بعضنا يومياً

وفي التفاصيل قالت منى: "كل ما نشوف بعض نبوس بعض، لو خارجين بنبوس بعض ولما بنرجع، علشان نُعلم أولادنا يعملوا كده. أحمد أحسن راجل بالعالم بعد بابا".

وأكدت الفنانة المصرية أن أحمد حلمي أكبر داعم لها، قائلة: "عندما تشتمني فئة من الجمهور يسألني هل تعرفين من هم؟ ثم يقول: لا هم يعرفونك ولا أنت تعرفين من هم فلماذا تتأثرين بكلامهم."

وتابعت: " مهما كان الموقف كبيراً يشجعني لأنه يعرف نيتي، ويعرف ماذا يعني الفن، فالناس لا تفرق بينه وبين الإعلام، يفتكرون أن عليّ أن أقدم النصائح".