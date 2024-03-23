تامر حسني يفاجئ بسمة بوسيل بهدية بعد طلاقهما.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، أصر تامر حسني على مشاركة أولاده الثلاثة مشاهدة هذه المقاطع ليعلموا حجم ما تحملته بسمة من مشقة، ووجه تامر رسالة مباشر لزوجته السابقة قائلا: "لما يكبروا ان شاء الله هما يعملوا كده مع ولادهم وكمان يراعوا ربنا فينا لما احنا نكبر اوي".

وكشف تامر عن الهدية في سياق رسالة نشرها على حسابه عبر انستغرام للاحتفال بعيد الأم، قال فيها: "جمعة مباركه يا أغلى الناس، النهارده بكتب لكم بوست عن الأم ونفسي من جوه قلبي تقروه من اخ لأخواته وناتج من تجربه حقيقيه بيني وبين أمي هحاول اختصره لأن الكلام عن الام يحتاج كُتب كتير".

وفي هذا السياق وجه تامر حسني رسالة خاصة إلى بسمة بوسيل قال فيها: "كل سنه وانتي طيبه يا بسمه وكل سنه ووالدتك الجميله طيبه ... انا كل يوم يا بسمه بحكي لولادنا عن الاصول دي ومصورلهم كل تعبك معاهم من وانتي لسه حامل.

وتابع تامر حسني: هعدي عصبيتك عليا في الوقت ده مش مشكلة حقك، المهم مصورلهم مجهودك لحظة بلحظة عشان يعرفوا أنتي وأنا تعبنا عشانهم إزاي، ولما يكبروا إن شاء الله هما يعملوا كده مع ولادهم وكمان يراعوا ربنا فينا لما إحنا نكبر.

واختتم الفنان المصري حديثه: "إن شاء الله هتشوفي فيهم كل الخير عشان أنتي أم جميلة ومخلصة ليهم قدام ربنا.. كل سنة وكل أم في الدنيا طيبة، ويلا ندعي لكل أم مش معانا ربنا يرحمها ويرفع من قدرها في الجنة".