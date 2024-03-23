الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادين الراسي في أحدث ظهور مع ابنها مارك وحبيبته.. هكذا بدت
نادين الراسي في أحدث ظهور مع ابنها مارك وحبيبته.. هكذا بدت
A-
A+

نادين الراسي في أحدث ظهور مع ابنها مارك وحبيبته.. هكذا بدت

فن

2024-03-23 | 10:38
نادين الراسي في أحدث ظهور مع ابنها مارك وحبيبته.. هكذا بدت
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نادين الراسي في أحدث ظهور مع ابنها مارك وحبيبته.. هكذا بدت

شارك ​الشاب مارك حدشيتي ابن الفنانة اللبنانية نادين الراسي صوراً جمعته بوالدته وحبيبته ماريبل حبيب ووالدتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر "انستغرام".

وفي التفاصيل، ظهر الجميع وهم يحتفلون بعيد الأم في أحد المطاعم في بيروت.

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت نادين الراسي خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "ع راحتك" مع الاعلامية رابعة الزيات، عن تعرضها لمحاولة اعتداء عندما كانت في 17 عاماً من عمرها، وذلك خلال تصوير إعلان في إحدى الدول العربية إلا أنها تمكنت من إنقاذ نفسها.

اقرأ ايضا في فن

أحمد فهمي يكشف أول مرة عن اصابته بهذا المرض.. هذا ما قاله
10:06

أحمد فهمي يكشف أول مرة عن اصابته بهذا المرض.. هذا ما قاله

تحدث الفنان المصري أحمد فهمي، عن العديد من أسرار حياته الخاصة والفنية، وعن إصابته بمرض في القلب خلال السنوات الماضية.

10:06

أحمد فهمي يكشف أول مرة عن اصابته بهذا المرض.. هذا ما قاله

تحدث الفنان المصري أحمد فهمي، عن العديد من أسرار حياته الخاصة والفنية، وعن إصابته بمرض في القلب خلال السنوات الماضية.

تامر حسني يفاجئ بسمة بوسيل بهدية بعد طلاقهما.. اليكم التفاصيل
09:19

تامر حسني يفاجئ بسمة بوسيل بهدية بعد طلاقهما.. اليكم التفاصيل

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بعدما كشف عن هدية "غير مسبوقة" قدمها لأم أولاده الفنانة المغربية بسمة بوسيل بمناسبة يوم الأم، مؤكدا أنه يملك توثيقا مصورا لمعاناتها كأم منذ الحمل وحتى اللحظة، في رعاية أولادها.

09:19

تامر حسني يفاجئ بسمة بوسيل بهدية بعد طلاقهما.. اليكم التفاصيل

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بعدما كشف عن هدية "غير مسبوقة" قدمها لأم أولاده الفنانة المغربية بسمة بوسيل بمناسبة يوم الأم، مؤكدا أنه يملك توثيقا مصورا لمعاناتها كأم منذ الحمل وحتى اللحظة، في رعاية أولادها.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تحتفل بوالدتها على طريقتها الخاصة
07:56

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تحتفل بوالدتها على طريقتها الخاصة

احتفلت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عيد الأم ابنة الفنانة هيفا وهبي، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

07:56

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تحتفل بوالدتها على طريقتها الخاصة

احتفلت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عيد الأم ابنة الفنانة هيفا وهبي، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024