نادين الراسي في أحدث ظهور مع ابنها مارك وحبيبته.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، ظهر الجميع وهم يحتفلون بعيد الأم في أحد المطاعم في بيروت.

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت نادين الراسي خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "ع راحتك" مع الاعلامية رابعة الزيات، عن تعرضها لمحاولة اعتداء عندما كانت في 17 عاماً من عمرها، وذلك خلال تصوير إعلان في إحدى الدول العربية إلا أنها تمكنت من إنقاذ نفسها.