فنانة شهيرة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، أقيمت مراسم عقد القران وسط أجواء شهر رمضان بدون احتفالات موسيقية وشارك فيها شقيق العروس المخرج محم سامي وزوجته الفنانة المصرية مي عمر بجانب عدد من الأهل والأصدقاء، المقربين من ريم سامي بالوسط الفني، ومن أبرزهم: رنا رئيس.
ولفتت ريم الأنظار بجمالها، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل يلائم مراسم عقد قرانها وسط أجواء شهر الصيام، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على كتفيها.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Asim Samii (@asimsamiii.films)
تمت مشاركة منشور بواسطة Asim Samii (@asimsamiii.films)
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