الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فنانة شهيرة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال.. هكذا بدت
فنانة شهيرة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال.. هكذا بدت
A-
A+

فنانة شهيرة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال.. هكذا بدت

فن

2024-03-24 | 04:29
فنانة شهيرة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال.. هكذا بدت
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فنانة شهيرة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال.. هكذا بدت

احتفلت الفنانة المصرية ريم سامي بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازي وسط أجواء عائلية تضمنت الأهل والأصدقاء وعدد قليل من نجوم الفن، على أن يقام حفل الزفاف في احد فنادق القاهرة الكبرى في شهر مايو المقبل.

وفي التفاصيل، أقيمت مراسم عقد القران وسط أجواء شهر رمضان بدون احتفالات موسيقية وشارك فيها شقيق العروس المخرج محم سامي وزوجته الفنانة المصرية مي عمر بجانب عدد من الأهل والأصدقاء، المقربين من ريم سامي بالوسط الفني، ومن أبرزهم: رنا رئيس.

ولفتت ريم الأنظار بجمالها، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل يلائم مراسم عقد قرانها وسط أجواء شهر الصيام، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

اقرأ ايضا في فن

ممثلة لبنانية تتحدث عن معاناتها مع المرض: نقلت الى المستشفى 6 مرّات
06:48

ممثلة لبنانية تتحدث عن معاناتها مع المرض: نقلت الى المستشفى 6 مرّات

كشفت الممثلة اللبنانية جويس نصر الله عن معاناتها مع المرض، وقالت لمتابعيها،بعدما كانت تحرص على أن تعيش حياتها بشكل طبيعي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إن "ليس كل ما يرونه على السوشيل ميديا حقيقياً".

06:48

ممثلة لبنانية تتحدث عن معاناتها مع المرض: نقلت الى المستشفى 6 مرّات

كشفت الممثلة اللبنانية جويس نصر الله عن معاناتها مع المرض، وقالت لمتابعيها،بعدما كانت تحرص على أن تعيش حياتها بشكل طبيعي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إن "ليس كل ما يرونه على السوشيل ميديا حقيقياً".

أول تعليق من أصيل هميم على خطأ شذى حسون في مهرجان العراق الدولي
06:02

أول تعليق من أصيل هميم على خطأ شذى حسون في مهرجان العراق الدولي

علقت الفنانة العراقية أصيل هميم على خطأ الفنانة شذى حسون​في أداء نشيد "موطني" خلال "مهرجان العراق الدولي" في شهر أكتوبر 2023، كما تحدثت عن تجربة زواجها.

06:02

أول تعليق من أصيل هميم على خطأ شذى حسون في مهرجان العراق الدولي

علقت الفنانة العراقية أصيل هميم على خطأ الفنانة شذى حسون​في أداء نشيد "موطني" خلال "مهرجان العراق الدولي" في شهر أكتوبر 2023، كما تحدثت عن تجربة زواجها.

أصالة تعتذر من أنغام على الهواء والأخيرة تعلق: شعرت بالغدر
05:46

أصالة تعتذر من أنغام على الهواء والأخيرة تعلق: شعرت بالغدر

تحدثت النجمتان أصالة وأنغام​ ضمن بودكاست بيج تايم، عن خلافهما الذي بدأ عام 2019 عندما أعلنت الأولى عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج السوري طارق العريان، الذي كان زوجًا لأصالة وقتها.

05:46

أصالة تعتذر من أنغام على الهواء والأخيرة تعلق: شعرت بالغدر

تحدثت النجمتان أصالة وأنغام​ ضمن بودكاست بيج تايم، عن خلافهما الذي بدأ عام 2019 عندما أعلنت الأولى عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج السوري طارق العريان، الذي كان زوجًا لأصالة وقتها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024