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أصالة تعتذر من أنغام على الهواء والأخيرة تعلق: شعرت بالغدر
أصالة تعتذر من أنغام على الهواء والأخيرة تعلق: شعرت بالغدر
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أصالة تعتذر من أنغام على الهواء والأخيرة تعلق: شعرت بالغدر

فن

2024-03-24 | 05:46
أصالة تعتذر من أنغام على الهواء والأخيرة تعلق: شعرت بالغدر
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Aljadeed
أصالة تعتذر من أنغام على الهواء والأخيرة تعلق: شعرت بالغدر

تحدثت النجمتان أصالة وأنغام​ ضمن بودكاست بيج تايم، عن خلافهما الذي بدأ عام 2019 عندما أعلنت الأولى عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج السوري طارق العريان، الذي كان زوجًا لأصالة وقتها.

وفي التفاصيل، اعتذرت أصالة لأنغام في بداية الحلقة وقالت لها إنها أساءت لنفسها بسبب هجومها على الثانية عقب زواجها من أحمد إبراهيم، معلقة: "لم أكن مرتاحة حقك علي إنت بالدنيا وصداقتنا كتير بتعنيلي، بحبك وبموت عليكي وبحترمك كتير".

 بدورها ردت الفنانة المصرية أنغام على اعتذار أصالة بأنهما كانتا على صداقة قوية جدًا قبل خلافهما، وشعرت بالغدر من أصالة بعد هجومها عليها، ولكن تجاوزت الأمر بحكم قدرة الفنانة السورية على مصالحتها، قائلة: "الزعل كان قوي على قدر المحبة والغلاوة، واحنا في النهاية شايفين بعض باحترام شديد وسيبقى مستمرًا".

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