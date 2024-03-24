أول تعليق من أصيل هميم على خطأ شذى حسون في مهرجان العراق الدولي

وفي التفاصيل، قالت أصيل خلال استضافتها في برنامج "عينك على مين" عن خطأ شذى في غناء النشيد الوطني، إن المسرح يحمل ضغوطًا كبيرة تجعل الأداء صعبًا، مؤكدة على أهمية تحمل المسؤولية عند الغناء بشكل مباشر.

وعلى صعيد آخر، شاركت أصيل قصة زواجها التي وصفتها بـ"الغريبة"، وأوضحت: "هي قصة طويلة وغريبة الشاب لم أكن أعرفه وكنت بحفل في إكسبو دبي مع ماجد المهندس، واتصل بي والدي أن أذهب إلى مهرجان بابل والشاب يلي قاعد يسوق السيارة كان فاقد الوعي ومش مركز فينا نقول، وهو كان حاضر ولا يعلم من هي الفنانة التي ستتواجد بالحفل وهو تواجد برفقة أصدقاء له".

وتابعت: "نزلت من السيارة ونحنا كان معنا سيارات حماية فنزلت من السيارة وعصبت من السواق، وصعدت بسيارة ثانية وكان موجود واكتشفت أنه ليس له علاقة بالسيارات، ومن هنا بدأ الموضوع وراح طلبني رسمي".