ممثلة لبنانية تتحدث عن معاناتها مع المرض: نقلت الى المستشفى 6 مرّات

كشفت الممثلة اللبنانية جويس نصر الله عن معاناتها مع المرض، وقالت لمتابعيها،بعدما كانت تحرص على أن تعيش حياتها بشكل طبيعي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إن "ليس كل ما يرونه على السوشيل ميديا حقيقياً".