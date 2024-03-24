ممثلة لبنانية تتحدث عن معاناتها مع المرض: نقلت الى المستشفى 6 مرّات

وفي التفاصيل، فاجأت جويس نصر الله متابعيها بمنشورٍ على حسابها الخاص عبر "انستغرام"، ظهرت فيه على فراش المرض في المستشفى، كاشفةً أنها نقلت الى المستشفى 6 مرات في الشهرين الفائتين.
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A post shared by Joyce Nasrallah 🇱🇧 (@joycenasrallah)
A post shared by Joyce Nasrallah 🇱🇧 (@joycenasrallah)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنانة اللبنانية هويدا، إبنة الفنانة الراحلة صباح، في منزلها بالولايات المتحدة الاميركية من دون أن يتم ذكر الاسباب التي أدت الى وفاتها.
أعلن حساب الفنانة المغربية دنيا بطمة، إطلاقها أغنية جديدة، على الرغم من وجودها في السجن، بعد حكم قضائي ضدها في قضية حساب "حمزة مون بيبي".
يبدو أن السيد غاري غولدسميث، خال اميرة وبلز كيت ميدلتون، ليس من محبي ميغان ماركل، إذ انتقد زواجها من الأمير هاري في تصريحات صحافية، مطلقاً عليها لقب "الفتاة الضاحكة".