تسريب فيديو لـ كيت ميدلتون يكشف حقيقة اصابتها بالسرطان
تصدر اسم اميرة ويلز كيت ميدلتون، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بعد الحديث عن اختفائها ومن ثم ظهورها بشكل مفاجئ في مقطع فيديو لتعلن فيه اصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج.
الجديد في الامر هو ما تم كشفه في الساعات الماضية، حول فبركة فيديو كيت، اذ انتشر بين رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف الفبركة التي حصلت قبل إعلانها الخبر، إذ نشرت احدى الصفحات على تطبيق "اكس" فيديو يعود لعام 2016 ويظهر الأميرة وهي ترتدي السترة نفسها التي ظهرت بها لحظة الكشف عن إصابتها بالمرض، حيث تم ارفاق الفيديو بتعليق جاء فيه: "الفيديو التي ظهرت به كيت عائد لسنة 2016 وتم تعديله بالذكاء الإصطناعي".