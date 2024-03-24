نصيحة من تامر حسني لجمهوره

وفي منشور على حسابه عبر انستغرام، قال تامر حسني: "أولًا أنا فرحان أوي بمتابعتكم للكلام اللي بقوله لكم من قلبي في أي بوست إيجابي، بحب أوصله ليكم، وفي نفس الوقت بشوف ردود من ناس كتير تعبانة ومُحبطة من ظروفهم ومن حال الدنيا".وتابع: "شوفوا بقى، على قد مشواري ومعاناتي اللي شوفتها في حياتي من وأنا طفل فقير ضعيف شاف كل ظروف ومواقف الإحباط، لحد ما كبرت وبدأت أحقق أحلامي وأواجه نفس الحروب ولكن من نوع آخر وأشرس، شوفت حاجات كتير ببقى نفسي أقولهالكم أو بمعنى أصح عرفت أسرار كتير في التعامل مع الحياة والأزمات، نفسي أوصلهالكم كلها، واثق إنكم محتاجين حد يحكيلكم ده من قلبه وينفعكم به، بشوف ده دايمًا في ردودكم عليا".وختم تامر رسالته بطلب من الجمهور قائلاً: "أنا طالب منكم تسألوني كأخ ليكم عن أي حاجة تعباكم وهحاول بقدر الإمكان أقرأ اللي هقدر عليه، وأرد وهحاول أقسم المواضيع اللي هتسألوا فيها وأرد عليها كلها بشكل عام".